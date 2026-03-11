Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 12 марта

Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На участке 53 километров транспортной развязки введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, будет проходить ремонт СБО (силового барьерного ограждения).

На участке 55-48-55 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы.

На участке 1-55-31 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00из-за механической мойки СБО (силового барьерного ограждения) на обочине.

На участке 179-99-179 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, будет проходить механическая очистка перекрестков, ПСП, заездных карманов, островков безопасности.

На участке 145 километров транспортной развязки введут ограничение скорости движения правая полоса с 08:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта.