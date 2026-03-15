На время весенней распутицы вводится запрет на движение грузовиков на дороге Псков - Ваулино - Торошино

Временное прекращение движения грузового автотранспорта вводится с 15 марта по 12 апреля на двух дорогах регионального значения, сообщает пресс-служба Управления ГАИ Псковской области.

Запрет касается автодороги Частые - Прихабы в Куньинском муниципальном округе и Псков - Ваулино - Торошино на км 13+370 - км 25+140 в Псковском муниципальном округе.

«Запрет действует для движения большегрузных транспортных средств с грузом или без груза. На время ограничения движения на автодороге будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования», - подчеркнули в пресс-службе Управления ГАИ Псковской области.