Большинство респондентов ПЛН ждет стабильной погоды, чтобы поехать на шиномонтаж

Большая часть (53,2%) опрошенных Псковской Лентой Новостей читателей предпочитает дождаться стабильной погоды, чтобы «переобуть» машину. В опросе приняли участие 156 человек.

Абсолютное большинство (53,2%) выбирает выжидательную позицию. Это «золотая середина» водителей, которые научены горьким опытом и не доверяют первому мартовскому солнцу. Тут важно отметить, что 21,8% опрошенных вообще не имеют автомобиля. Это значительно корректирует реальную картину среди автовладельцев: если исключить их из выборки, доля осторожных водителей возрастет. 

Лишь около 11% переобулись сразу после таяния снега, а еще 5% уже штурмуют шиномонтажки. Особое внимание привлекают 3,9% «бессмертных», которые вовсе не меняли резину на зимнюю.

Псковский водитель стал мудрее. Несмотря на то, что асфальт уже сухой, горький опыт внезапных заморозков держит большинство в тонусе. Основная масса автомобилистов предпочитает «поцокать» шипами лишнюю неделю, чем проверять крепость бампера в гололед. Тем не менее почти 4% принципиально игнорирующих сезонную смену резины — это тревожный звоночек для безопасности на дорогах.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: Насколько сильно на вашей жизни отражаются ограничения мобильного интернета и блокировка мессенджеров?

