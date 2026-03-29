Расширен перечень легковых автомобилей, облагаемых в России налогом на роскошь

Минпромторг расширил перечень легковых автомобилей с повышенным коэффициентом транспортного налога. Теперь в нем числятся 573 модели против 555 годом ранее: 305 машин стоимостью от десяти миллионов рублей и 268 — стоимостью от 15 миллионов рублей.

Список пополнился шестью автомобилями с электродвигателем. В него вошли Xiaomi SU7 Ultra, три модели Zeekr 009 4WD We edition, 009 Brilliance, 001 FR, также Mercedes-Benz G-класс EQ Technology и Tesla Cybertruck, пишет РИА Новости.

В перечне появились и такие машины, как Nissan GT-R Nismo I, несколько моделей Mercedes-Benz, автомобили McLaren и другие.
Повышающий коэффициент применяется к легковым автомобилям со средней стоимостью от десяти миллионов рублей и выше. Прежде этот порог был ниже и начинался от трех миллионов рублей, но с 1 января 2022 года критерии пересмотрели.
 

