Нетрезвые водители попались полицейским в Невеле и Дедовичах

Нетрезвые водители, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, попались полицейским в Псковской области на минувших выходных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

В Невеле ночью 28 марта на улице Урицкого инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Chery, которым управлял великолучанин 1986 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В Дедовичах 29 марта в ночное время по улице Энергетиков на автомашине Chevrolet ехал 27-летний житель Дедовичского муниципального округа, который тоже был «под градусом».

Еще двух нетрезвых водителей, управлявших иномаркой и мопедом, полицейские выявили также в Порхове и на территории Себежского муниципального округа. Все обстоятельства произошедшего выясняются.