Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 31 марта

Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 403-м километре ограничение движения будет действовать в обоих направлениях с 8:00 до 17:00. Будет производиться мойка моста через реку Великая;

На участке 408-409 километров будет действовать ограничение движения в обоих направлениях с 8:00 до 17:00 для ямочного ремонта струйно–инъекционным методом.

На участках 468-473 и 481-493 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет производиться выправка и замена перильного и барьерного ограждений, выправка знаков и стоек, а также уборка мусора.

На 508-509 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. На участке будет производиться очистка грунта от бордюрного камня и тротуаров.