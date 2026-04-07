В Порхове на тротуарах нарисовали визуальные сигналы для пешеходов

Для привлечения внимания участников дорожного движения к обеспечению собственной безопасности сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Порховский» совместно с отрядом ЮИД «Хранители дорог» провели профилактическую акцию, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

На городские тротуары с помощью трафаретов и белой краски нанесены специальные предупреждающие надписи с напоминаниями о правилах поведения на дороге.

В Порхове возле пешеходных переходов, где обычно проходит много родителей с детьми и где регулярно можно встретить велосипедистов, - появились такие подсказки: «Возьми ребенка за руку», «Слезь с велосипеда», «Сними наушники» и другие.