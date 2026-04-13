Ограничение скорости будет действовать на четырех участках трассы Р-23 «Псков» 14 апреля

Ограничение скорости будет действовать на четырех участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 7 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 285-340 километров ограничение движения будет действовать в обоих направлениях с 8:00 до 17:00. Будет производиться очистка мостовых сооружений от пыли и грязи, промывка тротуаров и участков под барьерным ограждением, а также подготовка к окрашиванию перильного ограждения и бортового камня.

На участках 444-452 и 481-485 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет производиться очистка водоотводных лотков, выправка и замена перильного и барьерного ограждений, выправка знаков и стоек, уборка мусора, покраска обстановки пути.

На участках 522-523 ограничение скорости движения будет действовать в обоих направлениях с 8:00 до 17:00. Будет проводиться мойка и очистка моста.