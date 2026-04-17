«Дневной дозор»: Нужно ли запретить несовершеннолетним водить электросамокаты?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли запретить несовершеннолетним вождение электросамокатов, скутеров/мопедов и квадроциклов?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В Петербурге могут запретить детям и подросткам до 16 лет ездить на электросамокатах. Законопроект приняли в первом чтении на заседании городского парламента. Причиной для такого предложения стал рост числа ДТП. Так, за 2025 год в северной столице зарегистрировали 193 аварии, участниками которых были лихачи на электросамокатах. Город вошел в тройку регионов России, где больше всего выявили подобных происшествий.

Но проблема подросткового лихачества выходит за рамки только электросамокатов и характерна для многих городов нашей страны. Богатые и безответственные мамы и папы накупили своим чадам самокаты и мопеды, спокойно сажают их за руль квадроциклов. В итоге те ездят по тротуарам и зеленым зонам, устраивают гонки и акробатические состязания, создавая дискомфорт для других участников дорожного движения и для пешеходов, совершают наезд на прохожих, включая мам с колясками, повреждают автомобили.

А к ответственности их никак не привлечь. Например, если столкновение произошло на тротуаре, оно не проходит, как ДТП. Соответственно, лихача за это ни за ухо не оттягать, ни полицию не вызвать. Поэтому инициатива петербургских депутатов выглядит более чем целесообразной.

Нужно ли запретить несовершеннолетним вождение электросамокатов, скутеров, мопедов и квадроциклов? Поможет ли это снизить аварийность и сформировать среди подрастающего поколения правильные установки по поводу поведения на дороге? Об этом - в программе «Дневной дозор».

Для начала небольшой экскурс в законодательную базу. В настоящее время прямого запрета на использование электросамокатов, скутеров, мопедов и квадроциклов несовершеннолетними в российском законодательстве нет. Однако существуют ограничения по возрасту, требования к получению водительских прав и ответственность за нарушение правил. Так, например, согласно действующим правилам, управлять мопедом и скутером до 50 кубических сантиметров можно только с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М». При объёме двигателя более 50 см³ управление разрешено с 18 лет при наличии удостоверения категории «А». Для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности еще в 2024 году обсуждалось предложение увеличить минимальный возраст пользователей до 16 лет. Также планировалось обязать получать права для управления СИМ и запретить их движение по тротуарам и проезжей части. Однако на текущий момент конкретные меры по этим предложениям в полном объёме реализованы не были.

С наступлением весны (а она в нашем регионе в этом году выдалась ранняя и теплая) на улично-дорожной сети традиционно увеличивается количество разнообразных средств передвижения: это мотоциклы, средства индивидуальной мобильности: мопеды, электромопеды, электросамокаты, отметил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимир Папорт. Статистика аварийности, по его словам, более благоприятная, чем в предыдущие два года, но мода на приобретение средств индивидуальной мобильности родителями для своих детей вызывает беспокойство.

«Что касается цифр, я специально поднял статистику за последние два года. В первом квартале текущего года отмечается снижение количества дорожно‑транспортных происшествий, связанных с участием мототранспорта. Если оперировать сухими цифрами, то в 2024 году на территории города Пскова зарегистрировано 24 ДТП, в которых девять человек получили ранения, в том числе один ребёнок младше 16 лет - он управлял питбайком. В 2025 году зафиксировано 18 ДТП с семью ранеными. За первые три месяца текущего года зарегистрировано одно дорожно‑транспортное происшествие с техническими повреждениями - наезд на препятствие. Есть транспортные средства (например, электросамокаты) с двумя двигателями. В этой ситуации Верховный суд чётко определил, что общая мощность транспортного средства определяется путём сложения суммарной мощности электродвигателей. Так, если вы приобрели электросамокат с двумя двигателями по 0,25 киловатта, суммарная мощность составит 0,5 киловатта. При определённых параметрах такое транспортное средство может быть приравнено к мотоциклу. Поэтому хочется предостеречь водителей таких транспортных средств и их родителей. В последнее время стало популярно приобретать подобные средства передвижения для детей, в том числе не достигших возраста, разрешённого для управления транспортными средствами. В результате дети становятся участниками ДТП и останавливаются сотрудниками Госавтоинспекции. В таких случаях родители привлекаются к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления лицу, не имеющему права управления). Штраф в этом случае фиксированный - 30 000 рублей. Кроме того, информация поступает в комиссию по делам несовершеннолетних, которая может принять решение о привлечении родителей к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ либо применить иные меры воздействия».

ГИБДД Пскова проводит в школах профилактические беседы, чтобы ребята «с молодых ногтей» знали Правила дорожного движения и понимали опасность передвижения на электросамокатах и других средствах передвижения. Так, на днях серьезный разговор на эту тему состоялся в ППК в рамках Недели правовой грамотности, организованной по инициативе Молодежного совета при Псковской городской Думе. Ученик ППК Артем Удовенко вынес из него много полезного. Сам на электросамокате не ездит - мама запретила ездить на ранее купленном, а когда исполнится 14 лет, пообещала купить новый. Что же касается идеи вообще запретить несовершеннолетним вождение электросамокатов, скутеров, мопедов и квадроциклов, мнение Артема неоднозначно.

«Я бы не запрещал электросамокаты для лиц до 16 лет. Квадроциклы и мотоциклы я бы запретил до 16 лет, поскольку они травмоопасны. Электросамокаты можно разрешить с 14 лет - при условии, что у них небольшая максимальная скорость».

Питерские дети, которым хотят запретить кататься на электросамокатах в северной столице, могут спокойно нарушать эти запреты, приезжая в Псковскую область. Как показывает практика, они уже активно этим занимаются, приезжая с родителями на дачи в Плюсском и Стругокрасненском округах и рассекая там на электросамокатах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, ссылаясь на информацию членов своего Детсовета. В целом мнения ребят по поводу целесообразности запрета подросткам водить электросамокаты разделились. Например, Ева Овдеенко считает, что запрещать не стоит, так как самокаты легки в управлении, на них быстрее можно добраться до точки, в отличие от автобусов и метро, и дешевле, чем на такси.

Иван Яковлев считает, что нельзя просто взять и забрать у детей современные технологии. Поэтому предлагает регламентировать использование СИМ по мощности и скорости. Что же касается мопедов и скутеров, он предлагает увеличить штрафы для родителей за передачу управления несовершеннолетнему. А Тимур Румянцев и Настя Грузнова выступают за запрет, но частичный - только до 16 лет. А потом можно и разрешить при условии сдачи психологического теста или мини-версии теста ПДД. С ними частично солидарна и сама детский региональный омбудсмен Наталия Соколова.

«Запрет, рассмотренный в первом чтении в городском парламенте Санкт‑Петербурга, стоит оценивать, прежде всего, с точки зрения безопасности - как для водителей средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, квадроциклов, мопедов), так и для окружающих. Не зря ещё в советские времена права на управление мопедами выдавались с 16 лет: каждый возрастной этап имеет свои психологические особенности, в том числе сформированные навыки и реакции. Неслучайно именно 16 лет считается возрастом наступления гражданской ответственности. Поэтому есть резон ограничить или запретить управление электросамокатами несовершеннолетним до 16 лет - чтобы обезопасить их самих и окружающих. При этом все меры будут реализовываться в рамках действующих правил дорожного движения Российской Федерации».

Электросамокаты - это новый бич, который ворвался в жизнь подростков. Поэтому в псковской гимназии №28 большое внимание уделяют профилактической работе со школьниками по поводу катания на них, отмечает директор псковской гимназии №28 Ольга Замирская. И эта работа приносит свои результаты. Также она объяснила, почему поддерживает идею запретить катание подростков на опасных средствах передвижения.

«Я, как мама, в том числе, против того, чтобы маленькие дети катались неосознанно. Одно дело - покататься просто во дворе в присутствии родителей, а другое - то, что они выезжают на дорогу, и из‑за этого случаются всякие неприятности. Я, конечно, против этого. У нас завучи работают по этому вопросу и с представителями ГАИ, и сами по себе, у нас постоянно проводится работа. Вы знаете, у нас достаточно большая территория в новой гимназии, и проблема с велосипедами как‑то решилась сама собой: у нас есть парковка для велосипедов. Самокаты тоже приезжают - два ребёнка на самокатах, но они тоже паркуются, и на территории у нас никто не ездит, потому что это опасно: маленьких детей много. В итоге достаточно большой путь они проходят пешком. Отсутствие страха, отсутствие знаний и лихачество, дерзость в хорошем смысле, которая присуща данному возрасту, - я думаю, что это не очень хорошо сказывается на вождении. Это как раз выплеск эмоций, энергии. Всё это должно быть более осознанно и уже с какими‑то знаниями правил».

По мнению главного врача Детской областной больницы, депутата Псковской гордумы Евгения Васильева, идея петербургских депутатов запретить подросткам управлять электросамокатами, мотоциклами и квадроциклами - мудрая и оправданная, но несовершеннолетние все равно будут нарушать эти запреты. В этом плане Евгений Васильев как заядлый мотоциклист с почти 30-летним стажем знает, о чем говорит. Поэтому в данной ситуации, по его мнению, важную роль играет еще и родительское воспитание.

«С моей точки зрения, запрет является официально важным документом, который повлечёт за собой безопасность наших детей. Однако, если родитель не будет его соблюдать, то, чтобы не попасться, он будет вынужден обеспечивать безопасность. В любом случае дети будут кататься. Я тоже сел за руль мотоцикла в возрасте 12 лет, когда права можно было получить только в 16. Кто меня сейчас проверяет? Никто, мне уже 41. Я ни разу в жизни не падал с мотоцикла. Это сознательное отношение было навязано моими родителями: "Без шлема ты не выходишь". Если ты поехал кого-то катать и без шлема, тебе за это прилетит и просто отберут мотоцикл».

Евгений Васильев также рассказал, что в Детскую областную больницу поступает много подростков с травмами, характерными для падения с транспортного средства. При этом далеко не все родители признаются, при каких обстоятельствах это произошло, и, чтобы не нести ответственность, придумывают какие-то другие объяснения вроде «бежал, упал, сломал бедро». О каждом подозрительном случае врачи сообщают в правоохранительные органы.

«У нас есть много таких случаев - и я хочу это подчеркнуть - когда возникают серьёзные проблемы в сфере здравоохранения из‑за травм, полученных детьми. Родители порой годами пытаются исправить последствия и обвиняют медиков: «Вы плохо лечите!» Но причина не в этом: ребёнок катался на мотоцикле без прав и получил тяжёлые травмы - такие, что их невозможно полностью восстановить. В результате ребёнок может стать инвалидом. Считается, будто медицина должна всё исправить, но так не бывает. Поэтому мы обязаны соблюдать все правила и максимально обезопасить наших детей. А если родители всё‑таки взяли на себя ответственность за то, чтобы позволить ребёнку подобное? Тогда будьте любезны отвечать за последствия. Я говорю это не только как главный врач или депутат, но и как родитель: задача каждого родителя — воспитывать своего ребёнка и осознавать меру своей ответственности».

Между тем экс-руководитель межрегионального общественного движения «Убитые дороги», бывший депутат Госдумы Александр Васильев убежден, что главная проблема заключается не в возрасте тех, кто катается на средствах индивидуальной мобильности, мотоциклах, мопедах и квадроциклах, а в отсутствии необходимой инфраструктуры, поэтому каждый город должен принимать самостоятельное решение о том, кому что запрещать, исходя из ее состояния. Также Александр Васильев подчеркнул еще один проблемный аспект, который актуален для больших городов, - передвижение курьеров на электровелосипедах. В этом плане он поддерживает идею питерских депутатов запретить курьерам ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам.

«Скутеры, по‑моему, можно использовать только с определённого возраста - с 14 лет, и то при наличии прав. Самокаты же гораздо доступнее. Когда идёшь пешком по тротуару, порой хочется запретить самокаты и велосипеды. А когда едешь на самокате - хочется запретить пешеходов. Получается два лагеря, которые долго не смогут друг друга понять. Самокаты придумали не для весёлых покатушек, а как дополнение к городскому транспорту - чтобы проще было добраться от дома до остановки или станции метро. В Санкт‑Петербурге, например, это в какой‑то степени уменьшило желание покупать машину и пользоваться ею: появилось больше возможностей для передвижения. Мы видим, что этот тренд развивается — самокатов становится всё больше. Если бы увеличилось количество велодорожек — мест, где не пересекаются потоки пешеходов, велосипедистов и самокатчиков, — ситуация стала бы комфортнее, и подобных вопросов возникало бы меньше. Думаю, каждый город может проанализировать свою дорожную инфраструктуру и принять взвешенное решение: например, признать, что условия хороши для пешеходов, но плохи для велосипедистов и самокатчиков — и тогда уже решать, запрещать что‑то или улучшать инфраструктуру. Такие решения, вероятно, стоит выносить на обсуждение на уровне города. Всегда проще запретить, чем что‑то построить. Поэтому, скорее всего, появятся города и регионы, которые станут вводить запреты — независимо от возраста пользователей. Мне кажется, дело даже не в возрасте. В Москве и Санкт‑Петербурге основная проблема связана не столько с самокатчиками, сколько с курьерами, развозящими заказы на электровелосипедах. Их штрафуют — возникает вопрос: где им ездить? По правилам они должны двигаться по дороге, но большинство выбирает тротуар: там меньше машин, и им кажется, что так безопаснее. Вот с этим нужно быть построже».

Каждый раз, когда мы обсуждаем в программе «Дневной дозор» тему каких-либо запретов, мы любим использовать фразу «запретный плод сладок». Не удержаться и сейчас. Ведь чем сильнее запрещаешь, тем сильнее хочется этот самый запрет нарушить. Поэтому важно, чтобы у самого ребенка была голова на плечах, а внутри головы - установки правильного безопасного поведения на дороге и в пешеходной зоне. А их должна формировать не только школа, но и родители.

Татьяна Иванова