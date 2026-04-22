У страховых мошенников предложили отбирать машины

МВД совместно с Центробанком (ЦБ) разрабатывает меры по противодействию злоумышленникам, которые инициируют ДТП для получения незаконных страховых выплат, сообщили в пресс-службе министерства. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поддержали усиление борьбы с такими преступлениями и направили предложения в Банк России.

Среди инициатив — создание единой базы мошенников, лишение признанных судом виновными права управления транспортным средством на срок от одного до трех лет, а также конфискация автомобиля, использованного при совершении преступления.
Кроме того, страховщики предложили расширить доступ к дорожным камерам. Сейчас компании могут использовать только систему «Безопасный город», тогда как материалы с комплексов «Паутина» и «Поток» для них недоступны, указали в РСА. В союзе считают, что такие данные нужны, чтобы выявлять признаки мошенничества при урегулировании страховых случаев. В частности, речь идет о ситуациях, когда злоумышленники инсценируют аварию, привозят на место уже поврежденный автомобиль, а затем требуют выплату.

В ЦБ сообщили, что поддерживают расширение действующих и выработку новых механизмов по борьбе с мошенническими действиями на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Там добавили, что такие инициативы требуют детальной проработки, чтобы соблюсти баланс между эффективностью предлагаемых мер и правами добросовестных участников, пишут «Известия».

Ежегодный ущерб от мошеннических схем исчисляется миллиардами рублей, сообщил директор департамента по обеспечению безопасности «Росгосстраха» Олег Хижняк.
 

Реклама на ПЛН

