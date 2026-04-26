Ограничение скорости будет действовать на десяти участках трассы Р-23 «Псков» 27 апреля

Ограничение скорости будет действовать на десяти участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 26 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 31-55 километрах ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическая очистка краевой линии у разделительной полосы от пыли и грязи, с вывозом.

На 31, 38, 42, 48 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за механической очистки и мойки секций барьерных ограждений.

На участке 47-52 километров ограничение скорости движения будет действовать в направлении на СПБ с 08:00 до 17:00 из-за ремонта секций барьерных ограждений, с установкой схемы ОДД.

На 158-179 километрах ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить механическая очистка и мойка секций барьерных ограждений.

На 99-179 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за механической очистки островков безопасности и разворотных петель от пыли и грязи.

На участке 158-179 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическая очистка осевой от пыли и грязи, с вывозом.

На 112-133 километрах ограничение скорости движения будет действовать в направлении на Псков с 08:00 до 17:00 из-за устранения деформаций асфальтобетонного покрытия.

На участке 300+000-340+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить уборка мусора и окрашивание перильных ограждений.

На участках 449+000-452+000 и 470+000-475+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить очистка водоотводных лотков, выправка и замена перильного и барьерного ограждений, выправка знаков и стоек, уборка мусора, покраска обстановки пути.

На участке 541+000-543+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки барьерного ограждения водой из шланга.