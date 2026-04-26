 
АвтоМир

Ограничение скорости будет действовать на десяти участках трассы Р-23 «Псков» 27 апреля

Ограничение скорости будет действовать на десяти участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 26 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 31-55 километрах ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическая очистка краевой линии у разделительной полосы от пыли и грязи, с вывозом.

На 31, 38, 42, 48 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за механической очистки и мойки секций барьерных ограждений.

На участке 47-52 километров ограничение скорости движения будет действовать в направлении на СПБ с 08:00 до 17:00 из-за ремонта секций барьерных ограждений, с установкой схемы ОДД.

На 158-179 километрах ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить механическая очистка и мойка секций барьерных ограждений. 

На 99-179 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за механической очистки островков безопасности и разворотных петель от пыли и грязи. 

На участке 158-179 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическая очистка осевой от пыли и грязи, с вывозом. 

На 112-133 километрах ограничение скорости движения будет действовать в направлении на Псков с 08:00 до 17:00 из-за устранения деформаций асфальтобетонного покрытия.

На участке 300+000-340+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить уборка мусора и окрашивание перильных ограждений.

На участках 449+000-452+000 и 470+000-475+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить очистка водоотводных лотков, выправка и замена перильного и барьерного ограждений, выправка знаков и стоек, уборка мусора, покраска обстановки пути.

На участке 541+000-543+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки барьерного ограждения водой из шланга. 

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

