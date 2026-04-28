Полис ОСАГО для мотоциклистов подорожал на 14%

Несмотря на снежную зиму и не очень теплую весну российские мотоциклисты начали готовиться к открытию «большого» сезона, в том числе активно оформляя ОСАГО. Как показывает статистика Росгосстраха, на апрель традиционно приходится пик продаж полисов для управления мототехникой. Показатели за этот месяц уже приблизились к прошлогодним, хотя, судя по динамике, часть владельцев мототранспорта все же перенесли покупку ОСАГО на май.

Большинство полисов были оформлены мотоциклистами из Москвы (13%), Подмосковья (12%) и Санкт-Петербурга (6%). В десятку регионов с наиболее активными мотоциклистами также вошли Свердловская область, Пермский край, Вологодская, Нижегородская и Калининградская области, Краснодарский край и Ленинградская область. Самые популярные марки мотоциклов, для управления которыми их владельцы оформляли полисы ОСАГО, в этом году Honda, Yamaha, BMW, Suzuki, Kawasaki, Harley-Davidson, Bajaj, Motoland, Regulmoto, Voge. Отметим, что в прошлом году в десятку входили и отечественные марки — Урал и Иж.

По словам директора по управлению портфелем ОСАГО компании Росгосстрах Юрия Стрекалова, средняя стоимость «автогражданки» для мотоциклистов за первые четыре месяца этого года выросла на 14% по сравнению с аналогичным показателем января-апреля 2025-го. На это повлияло в том числе и введение год назад нового коэффициента мощности для мототехники. Он имеет шесть градаций — от 1,00 для байков мощностью меньше 50 лошадиных сил до 1,66 для мотоциклов мощностью свыше 90 л.с. Понятно, что для большинства мотоциклов этот коэффициент больше единицы, и это соответствующе сказывается на цене полиса. Также на росте стоимости отразилось декабрьское расширение тарифного коридора Банком России — для мототехники оно составило 40% в обе стороны. «Вилка» базового тарифа для страхователей с мотоциклами теперь составляет от 155 до 4260 рублей.