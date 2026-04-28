Полис ОСАГО для мотоциклистов подорожал на 14%

Несмотря на снежную зиму и не очень теплую весну российские мотоциклисты начали готовиться к открытию «большого» сезона, в том числе активно оформляя ОСАГО. Как показывает статистика Росгосстраха, на апрель традиционно приходится пик продаж полисов для управления мототехникой. Показатели за этот месяц уже приблизились к прошлогодним, хотя, судя по динамике, часть владельцев мототранспорта все же перенесли покупку ОСАГО на май. 

Большинство полисов были оформлены мотоциклистами из Москвы (13%), Подмосковья (12%) и Санкт-Петербурга (6%). В десятку регионов с наиболее активными мотоциклистами также вошли Свердловская область, Пермский край, Вологодская, Нижегородская и Калининградская области, Краснодарский край и Ленинградская область. Самые популярные марки мотоциклов, для управления которыми их владельцы оформляли полисы ОСАГО, в этом году Honda, Yamaha, BMW, Suzuki, Kawasaki, Harley-Davidson, Bajaj, Motoland, Regulmoto, Voge. Отметим, что в прошлом году в десятку входили и отечественные марки — Урал и Иж.

По словам директора по управлению портфелем ОСАГО компании Росгосстрах Юрия Стрекалова, средняя стоимость «автогражданки» для мотоциклистов за первые четыре месяца этого года выросла на 14% по сравнению с аналогичным показателем января-апреля 2025-го. На это повлияло в том числе и введение год назад нового коэффициента мощности для мототехники. Он имеет шесть градаций — от 1,00 для байков мощностью меньше 50 лошадиных сил до 1,66 для мотоциклов мощностью свыше 90 л.с. Понятно, что для большинства мотоциклов этот коэффициент больше единицы, и это соответствующе сказывается на цене полиса. Также на росте стоимости отразилось декабрьское расширение тарифного коридора Банком России — для мототехники оно составило 40% в обе стороны. «Вилка» базового тарифа для страхователей с мотоциклами теперь составляет от 155 до 4260 рублей.

«Принимая решение о расширении тарифного коридора, в ЦБ учитывали динамику основных показателей убыточности владельцев мототехники — таких, как частота наступления страховых событий и величина причиненного ущерба. И это позволяет нам более индивидуально и справедливо тарифицировать договоры ОСАГО для мотоциклистов, — говорит Юрий Стрекалов. — Хочу подчеркнуть, что, если бы мы при расчете использовали базовую ставку по верхней границе тарифного коридора для всех мотоциклистов, рост стоимости полиса для них был бы втрое выше. Но мы стараемся сохранить для лояльных и аккуратных клиентов справедливые ценовые условия страхования — поэтому средняя стоимость полиса с учетом всех примененных коэффициентов в этом году составляет менее 2,6 тысяч рублей».
