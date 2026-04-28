«Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание автобусов на майские выходные

«Псковпассажиравтотранс» опубликовал изменения расписания городских и пригородных автобусов на период майских праздников.

Городские перевозки

Движение автобусов будет осуществляться 30 апреля, с 4 по 8 мая и с 12 мая по расписаниям рабочего дня.

С 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая по расписаниям выходного дня.

Садоводческие товарищества

С 1 мая вводится летнее расписание движения автобусов на садоводческие товарищества по выходным дням, с 5 мая - по рабочим дням.

1 и 9 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям субботнего дня.

3 и 11 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям воскресного дня.

2 и 10 мая движение автобусов на садоводческие товарищества закрыто.

Пригородные перевозки

По Псковскому району:

30 апреля и 8 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям пятницы, за исключением маршрутов № 105 «Псков-Назимово-Хрячова Гора», движение по которому 30 апреля будет осуществляться по расписанию четверга, и № 126 «Рокоссовского-Старый Изборск», №106 «Старый Изборск-Лавры», движение по которым 30 апреля осуществляться не будет.

1, 2, 9 и 10 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям субботнего дня, за исключением маршрутов №105 «Псков-Назимово-Хрячова Гора», движение автобуса по которому 2 и 10 мая будет закрыто.

По маршрутам №213 «Псков-Гверздонь ч/з Верхолино», №214 «Псков-Гверздонь ч/з Середку» движение будет закрыто 2 и 10 мая.

3 и 11 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям воскресного дня.

Движение автобусов по маршрутам № 114 «Рокоссовского-Большая Дуга» с 1 по 3 и с 9 по 11 мая будет организовано по расписаниям действующих дней недели.

Заезды в сады Ветеран автобусом, следующим по маршруту №101 «Псков-Крипецкое», будут организованы с 1 маяпо выходным дням и с 6 мая по средам и пятницам.

С 1 мая по выходным дням автобус маршрута № 122 «Псков-Шахницы» рейсом на 7.30 будет отправляться от улицы Текстильной.

С 5 мая по вторникам и четвергам автобусом, следующим по маршруту №108 «Псков-Красино», рейсом 19:20 из Красино на Псков будет организован заезд в сады Черские.

По Палкинскому району:

30 апреля движение автобусов будет осуществляться по расписаниям пятницы;

1 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям субботы;

2 мая движение автобусов будет осуществляться только по маршруту № 107 «Псков-Палкино» и 107 «Псков-Палкино» (экспресс) по расписанию субботы;

С 3 по 9 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям текущего дня недели;

10 мая движение автобусов будет осуществляться только по маршруту № 107 «Псков-Палкино» и 107 «Псков-Палкино» (экспресс) по расписанию субботы;

11 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям воскресенья.

Междугородние перевозки

По маршрутам № 509 «Псков-Великие Луки через Новоржев», № 675 «Псков-Дно» движение будет осуществляться ежедневно.

Движение автобуса по маршруту № 529 «Псков-Себеж» будет осуществляться 30 апреля, 3, 8 и 11 мая. 1 и 10 мая – закрыто.

Движение автобуса по маршруту № 511 «Псков – Хредино» до деревни Павы - 30 апреля (пт.), 3 мая (вс.).

По маршруту № 515 «Псков – Подсевы – Верхний Мост – Деменино» движение будет организовано 1 и 3 мая.

По маршруту № 516 «Псков – Самолва» движение будет организовано 30 апреля и 8 мая - по пятнице; 3 и 11 мая – по воскресенью; 1 и 10 мая закрыто.

По маршруту № 522 «Псков – Навережье» движение будет осуществляться 9 и 11 мая.