Два «Мерседеса» повреждены в двух ДТП в Пскове за один день. ФОТО

Два «Мерседеса» повреждены в двух ДТП в Пскове за один день. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 27 апреля на дорогах Пскова зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий без пострадавших.

В 08.05 на Крестовском шоссе у дома №18 водитель ВАЗ 2112, мужчина 1988 года рождения при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с «Мерседес G500» (Гелендваген) под управлением мужчины 1991 года рождения.

В 15.47 у дома 2 по улице Кузнецкой водитель «Хендай Акцент», мужчина 1950 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и врезался  в «Мерседес Бенц GL 500» под управлением мужчины 1981 года рождения.

Также днем произошло два столкновения у ТРК «Акваполис». Оба происшествия имеют адресную привязку к дому №19 по улице Кузбасской дивизии, но произошли в разных местах. В 14.35 на перекрестке с круговым движением водитель «Рено Каптюр» не соблюдал безопасный боковой интервал, совершил столкновение с автомашиной «Лада Гранта».

А в 15.00 на перекрестке улиц Юбилейной и Кузбасской дивизии водитель грузовика «Шаман», мужчина 1971 года рождения не уступил дорогу автомашине «Чери» под управлением мужчины 1973 года рождения, совершил столкновение.

Во всех происшествиях никто не пострадал.

