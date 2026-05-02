Мотосезон официально открылся в Пскове

Мотосезон открылся в Пскове, сообщается в группе мотоклуба «Позитивная Механика».

«Друзья, мы дождались — уже сегодня открываемся! Отдельное спасибо всем, кто визуализировал такую классную погоду! Эффектный и безопасный проезд колонны — это наша с вами общая задача, а потому давайте проедем по любимому городу красиво!» - сообщили в группе.

Мотоциклист в колонне обязан соблюдать следующие правила:

Иметь на мотоцикле номерной знак, на голове шлем, в кармане документы, в баке топливо. Разумно реагировать на замечания и просьбы организаторов колонны. При движении в колонне необходимо сохранять дистанцию до впереди идущего мотоцикла, а также безопасный боковой интервал. «Вы определяете интервалы самостоятельно с учетом тормозной динамики своего мотоцикла, состояния дорожного покрытия и своих водительских навыков», - добавили организаторы. Порядок, сформировавшийся при первоначальном построении, сохраняется до конца движения. Если один из мотоциклов выбывает, на его место становится идущий сзади прямо за ним. Поддерживать единый темп движения с соседним мотоциклом. «"Колясочники" едут не парами, а цепочкой, выдерживая общий темп и интервалы».

При движении в колонне запрещается выполнять резкие маневры (разгон, торможение), элементы стантрайдинга, обгонять двигающиеся впереди мотоциклы, двигаться в «междурядье» колонны, а также инициировать конфликтные ситуации с другими участниками движения.

Операторы с камерами на шлеме, в руках двигаются в колонне на общих основаниях без обгонов, остановок, проездов вдоль колонны. Также запрещён запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов.

«Перед построением колонны, примерно в 14:45, состоится основной инструктаж, будьте внимательны. Цели ясны, задачи поставлены — сделаем это достойно!» - подытожили организаторы.