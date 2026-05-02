Мотосезон официально открылся в Пскове

Мотосезон открылся в Пскове, сообщается в группе мотоклуба «Позитивная Механика».

«Друзья, мы дождались — уже сегодня открываемся! Отдельное спасибо всем, кто визуализировал такую классную погоду! Эффектный и безопасный проезд колонны — это наша с вами общая задача, а потому давайте проедем по любимому городу красиво!» - сообщили в группе.

Мотоциклист в колонне обязан соблюдать следующие правила:

  1. Иметь на мотоцикле номерной знак, на голове шлем, в кармане документы, в баке топливо.
  2. Разумно реагировать на замечания и просьбы организаторов колонны.
  3. При движении в колонне необходимо сохранять дистанцию до впереди идущего мотоцикла, а также безопасный боковой интервал. «Вы определяете интервалы самостоятельно с учетом тормозной динамики своего мотоцикла, состояния дорожного покрытия и своих водительских навыков», - добавили организаторы.
  4. Порядок, сформировавшийся при первоначальном построении, сохраняется до конца движения. Если один из мотоциклов выбывает, на его место становится идущий сзади прямо за ним.
  5. Поддерживать единый темп движения с соседним мотоциклом. «"Колясочники" едут не парами, а цепочкой, выдерживая общий темп и интервалы».

При движении в колонне запрещается выполнять резкие маневры (разгон, торможение), элементы стантрайдинга, обгонять двигающиеся впереди мотоциклы, двигаться в «междурядье» колонны, а также инициировать конфликтные ситуации с другими участниками движения.

Операторы с камерами на шлеме, в руках двигаются в колонне на общих основаниях без обгонов, остановок, проездов вдоль колонны. Также запрещён запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов.

«Перед построением колонны, примерно в 14:45, состоится основной инструктаж, будьте внимательны. Цели ясны, задачи поставлены — сделаем это достойно!» - подытожили организаторы.

