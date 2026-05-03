Движение ограничат на трех трассах в Псковской области

Движение ограничат на трех трассах в Псковской области для проведения дорожных работ 4 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения будут действовать на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:
на км 178+992-352+241 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, покраска перильного ограждения; на км 469+000-478+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков, выправка и замена перильного и барьерного ограждений, выправка знаков и стоек, уборка мусора, покраска обстановки пути.

М-9 «Балтия» Москва- Волоколамск- граница с Латвийской Республикой: км 419+533-466+400 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 -   Уборка автобусных остановок. Очистка тротуаров. Уборка грунта от бордюрного камня. Окраска лестничных сходов на трубах. Вырубка кустарника и подлеска вручную; км 467+000. Развязка ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00, прометание кромки, съездов, заездных карманов от пыли и грязи; км 500+000 – км 511+000 лево, право ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00,  выправка барьерного ограждения; км 519+000-524+000, развязка ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 заливка швов, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора, уборка наносного грунта от бордюрного камня; км 575+000-612+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка русел водопропускных труб; км 612+000 - км 616+394 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, окрашивание бордюрного камня.

А-122 автомобильная дорога А-114- Устюжна - Крестцы - Яжелбицы – Великие Луки – Невель:

  • км 553+815 – км 596+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка а/б покрытия, съездов, механизированным способом;
  • км 553+815—км 623+655 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;
  • км 564+000- 569+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00,
  • дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу;
  • км 592+000—км 603+000, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ямочный ремонт БЦМ;
  • км 596+000—км 592+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00.

Заделка трещин, раковин и сколов на мосту цементом:

  • км 609+000-км 610+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00,  
  • Вырубка кустов и подлеска ручным способом;
  • км 623+655-664-764 ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00, Очистка труб, уборка мусора;
  • км 674+420-710+025 ограничение скорости в оба направления с 8:00 до 17:00, Уборка мусора; Покраска БО, бордюрного камня.
