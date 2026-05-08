Двух нетрезвых водителей лишили автомобилей в Пскове и Великолукском округе

В ходе мероприятий, проведенных дорожной полицией, в Пскове и Великолукском муниципальном округе установлены водители «под градусом», которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В областном центре вечером 6 мая у дома по улице Леона Поземского инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2106». Выяснилось, что управлял этой «шестеркой» 39-летний пскович, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одного нетрезвого автомобилиста 1987 года рождения, который ехал на «Шевроле», полицейские выявили на территории Великолукского муниципального округа. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Автомобили нарушителей изъяты.

