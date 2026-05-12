Четыре автомобиля сгорело в Псковской области за три выходных дня

В регионе за минувшие три выходных дня произошло несколько пожаров в автомобилях, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Моторный отсек и салон в автомобиле Audi A6 1996 года выпуска выгорели в Великих Луках на Октябрьском проспекте 9 мая. Причиной назвали недостаток изготовления электрооборудования.

В этот же день в Великих Луках на улице Льва Толстого в автомобиле ВАЗ 21053 2002 года выгорел моторный отсек из-за нарушения правил монтажа систем.

Подкапотное пространство автомобиля ВАЗ-2114 2006 года выпуска выгорело в Пыталово на улице Партизанской 10 мая. Причиной стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

11 мая в Великих Луках на улице Водной пожар уничтожил жилой дом, хозяйственную постройку и находившийся в ней автомобиль ВАЗ-2121 «Нива». Предположительно, причиной стала неисправность морозильной камеры.