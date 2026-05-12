 
АвтоМир

ЛДПР запускает мониторинг дачных маршрутов в Псковской области

0

Дачный сезон в Псковской области обнажил транспортный кризис, рейс автобуса может быть отменен без оповещения, поэтому ЛДПР объявляет старт мониторинга дачных маршрутов, сообщили Псковской Ленте Новостей представители регионального отделения партии.

Председатель партии Леонид Слуцкий заявил: «Мы соберем обращения, конкретные адреса, маршруты и случаи отмен рейсов. По итогам проведем прямую линию и направим обращение министру транспорта Андрею Никитину. ЛДПР против транспортного неравенства!»

Видео: «ЛДПР Псковская область» / «ВКонтакте»

«Каждую весну пожилые люди, которые идут по обочине с сумками и рассадой, рискуют жизнью — им просто отменили автобус, а добраться до дачи или до врача жизненно необходимо, поэтому транспортная проблема для Псковской области давно перестала быть вопросом удобства и превратилась в вопрос здоровья и справедливости, и ЛДПР запускает мониторинг дачных маршрутов не для галочки, а чтобы собрать реальные адреса, маршруты и случаи отмен», — прокомментировал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

В группе «ЛДПР Псковская область» в соцсети «ВКонтакте» можно рассказать об отмене рейсов представителям партии. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026