ЛДПР запускает мониторинг дачных маршрутов в Псковской области

Дачный сезон в Псковской области обнажил транспортный кризис, рейс автобуса может быть отменен без оповещения, поэтому ЛДПР объявляет старт мониторинга дачных маршрутов, сообщили Псковской Ленте Новостей представители регионального отделения партии.

Председатель партии Леонид Слуцкий заявил: «Мы соберем обращения, конкретные адреса, маршруты и случаи отмен рейсов. По итогам проведем прямую линию и направим обращение министру транспорта Андрею Никитину. ЛДПР против транспортного неравенства!»

Видео: «ЛДПР Псковская область» / «ВКонтакте»

«Каждую весну пожилые люди, которые идут по обочине с сумками и рассадой, рискуют жизнью — им просто отменили автобус, а добраться до дачи или до врача жизненно необходимо, поэтому транспортная проблема для Псковской области давно перестала быть вопросом удобства и превратилась в вопрос здоровья и справедливости, и ЛДПР запускает мониторинг дачных маршрутов не для галочки, а чтобы собрать реальные адреса, маршруты и случаи отмен», — прокомментировал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

В группе «ЛДПР Псковская область» в соцсети «ВКонтакте» можно рассказать об отмене рейсов представителям партии.