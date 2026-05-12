ЛДПР запускает мониторинг дачных маршрутов в Псковской области

Дачный сезон в Псковской области обнажил транспортный кризис, рейс автобуса может быть отменен без оповещения, поэтому ЛДПР объявляет старт мониторинга дачных маршрутов, сообщили Псковской Ленте Новостей представители регионального отделения партии.
Председатель партии Леонид Слуцкий заявил: «Мы соберем обращения, конкретные адреса, маршруты и случаи отмен рейсов. По итогам проведем прямую линию и направим обращение министру транспорта Андрею Никитину. ЛДПР против транспортного неравенства!»
Видео: «ЛДПР Псковская область» / «ВКонтакте»
В группе «ЛДПР Псковская область» в соцсети «ВКонтакте» можно рассказать об отмене рейсов представителям партии.
