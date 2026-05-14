Начался ремонт дороги Опочка — Красногородск

В Опочецком муниципальном округе начались работы по ремонту автомобильной дороги Опочка — Красногородск — граница с Латвийской Республикой в рамках реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы продлятся до 24 августа, сообщил глава округа Юрий Ильин в «Макс».

Заказчиком выступает «Псковавтодор». Работы проведут на участке от перекрестка улиц Ленина и Коммунальной в Опочке до деревни Люцково (0+000-км 10+800).

В ходе работ планируется отремонтировать существующее асфальтобетонное покрытие, привести в порядок тротуары, примыкания и съезды, обновить автобусные остановки, укрепить обочины, заменить водопропускные трубы. Кроме того, будет нанесена новая разметка, а также заменены искусственные неровности.

Ильин Юрий Артамонович

