Автобус полностью сгорел на федеральной трассе Петербург - Невель. ФОТО

Автобус сгорел на федеральной трассе Р-23 в Островском муниципальном округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 25 мая в 10.30 на 318-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель.
Во время движения произошло возгорание моторного отсека автобуса. Пострадавших нет.
Автобус получил технические повреждения.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области также подтвердили отсутствие пострадавших и уточнили место происшествия: у деревни Дуловка. Пассажиров в автобусе не было.
Согласно фотографиям, предоставленным Госавтоинспекцией, автобус выгорел полностью.