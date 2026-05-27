Автобус полностью сгорел на федеральной трассе Петербург - Невель. ФОТО

Автобус сгорел на федеральной трассе Р-23 в Островском муниципальном округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 25 мая в 10.30 на 318-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель.

Во время движения произошло возгорание моторного отсека автобуса. Пострадавших нет.

Автобус получил технические повреждения.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области также подтвердили отсутствие пострадавших и уточнили место происшествия: у деревни Дуловка. Пассажиров в автобусе не было.

Согласно фотографиям, предоставленным Госавтоинспекцией, автобус выгорел полностью.