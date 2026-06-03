Три проезда перекроют до 30 июня на Запсковье

Три проезда будут временно перекрыты до 30 июня на Запсковье, сообщили в администрации города Пскова.

Схему изменения движения транспорта предоставили в администрации города Пскова

Вводится временное прекращение движения на трех участках на дорогах Пскова. На улице Ипподромная будет прекращено движение в районе здания №36 по улице Кузнецкая, также для проезда будет недоступен участок вдоль здания №1/14 по переулку Залита и перекрыто движение по улице Кузнецкой между домами №32 и №34.

В качестве объездов доступны улицы Ипподромная, Кузнецкая и переулок Залита.