Проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии презентовали в Пскове

Проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии на участке от улицы Юбилейной до Киселева презентовали в Пскове 10 июня, объект посетили местные власти и федеральная делегация, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фронт работ был обозначен от улицы Киселева до Юбилейной протяженностью в один километр.

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым на объект прибыли первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Мельникова, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Андрей Наумец, а также помощник первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина Алексей Зугеев.

Глава Пскова Борис Елкин презентовал проект реконструкции улицы и обозначил перспективы развития километровой территории. По его словам, благодаря новой дороге сократится проезд к Псковскому клиническому перинатальному центру.

«Давайте мы сформулируем эту историю, я ее поддержу. Это увеличит рождаемость?» - пошутил Андрей Яцкин.

«Поработаем над этим», - с улыбкой ответил Борис Елкин.

Напомним, в мае 2024 года строительство улицы Кузбасской Дивизии поддержал комитет Совета Федерации по экономической политике и рекомендовал правительству РФ включить финансирование этого проекта в госпрограмму.