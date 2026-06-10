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Проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии презентовали в Пскове

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Проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии на участке от улицы Юбилейной до Киселева презентовали в Пскове 10 июня, объект посетили местные власти и федеральная делегация, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фронт работ был обозначен от улицы Киселева до Юбилейной протяженностью в один километр.

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым на объект прибыли первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Мельникова, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Андрей Наумец, а также помощник первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина Алексей Зугеев.

Глава Пскова Борис Елкин презентовал проект реконструкции улицы и обозначил перспективы развития километровой территории. По его словам, благодаря новой дороге сократится проезд к Псковскому клиническому перинатальному центру.

«Давайте мы сформулируем эту историю, я ее поддержу. Это увеличит рождаемость?» - пошутил Андрей Яцкин.

«Поработаем над этим», - с улыбкой ответил Борис Елкин.

Напомним, в мае 2024 года строительство улицы Кузбасской Дивизии поддержал комитет Совета Федерации по экономической политике и рекомендовал правительству РФ включить финансирование этого проекта в госпрограмму.

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Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Мельникова Наталья Геннадьевна

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

Наумец Алексей Васильевич

Наумец Алексей Васильевич

Член Совета Федерации от Псковской области

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