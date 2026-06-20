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Великолукским школьникам и студентам напомнили о безопасности при управлении веломототранспортом

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В Великолукской государственной сельскохозяйственной академии прошла встреча сотрудников Госавтоинспекции и студентов под девизом «Обеспечение безопасности несовершеннолетних при управлении веломототранспортом», сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Студентам напомнили о требованиях ПДД, касающихся мотоциклистов, велосипедистов, участников, использующих средства индивидуальной мобильности, а также пешеходов. Говорилось и об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за те или иные нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации. Участники разговора обсудили ДТП с участием несовершеннолетних, произошедшие на территории города  за истекший период 2026 года. По окончании студенты задавали вопросы представителю Госавтоинспекции, на которые получили исчерпывающие ответы.

И в тот же день, 19 июня, сотрудники Госавтоинспекции провели информативное занятие по ПДД с детьми, посещающими летний оздоровительный пришкольный лагерь с дневным пребыванием на базе средней общеобразовательной школы №6.

Акцент при этом был сделан на освоении Правил дорожного движения и безопасной модели поведения детей на проезжей части. Особое внимание уделялось требованиям ПДД, касающимся велосипедистов и участников дорожного движения, использующих СИМ.

По окончании занятия ребята в игровой форме проверили свои знания дорожной безопасности. А гости из полиции ответили на интересовавшие школьников вопросы.

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