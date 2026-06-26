В Пскове водитель «Джитур» при парковке поцарапала стоящий «Джип»

В Пскове водитель «Джитур» (Jetour X90Plus) при парковке поцарапала стоящий «Джип гранд чероки». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июня в 18.35 на Октябрьском проспекте, 19.

Водитель «Джитур», женщина 1983 года рождения, в парковочном «кармане» наехала на стоящий «Джип гранд чероки» в отсутствие водителя – мужчины 1981 года рождения. Пострадавших нет.

«Джип» имеет эстонские номерные знаки.

Также 24 июня произошло ДТП на парковке у ТК «Лента» на улице Труда, 54. В 08.40 женщина 1993 рождения на автомашине «Форд» столкнулась с «Тойотой» под управлением мужчины 1987 года рождения. «Форд» двигался вдоль торгового комплекса в сторону кафе «Хлебник», а «Тойота» выезжала с парковочного места.

Пострадавших нет.

Женщину из «Форда» привлекли к ответственности по части 3 статье 12.14 КоАП РФ. Она должна была уступить дорогу транспортному средству справа. Оштрафована на 500 рублей.