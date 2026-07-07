Власти готовы запретить взыскания по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей

Законопроект, который запрещает взыскивать со страховщиков по ОСАГО суммы сверх установленного лимита в 400 тысяч рублей и одновременно увеличивает максимальный срок ремонта автомобилей с 30 до 45 дней, не вызвал возражений у государственных ведомств. Это следует из отзывов Банка России, Минфина и Минэкономразвития на инициативу. Документ уже готовится ко второму чтению.

Как сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, законопроект могут не успеть принять в весеннюю сессию Госдумы, которая завершится 27 июля. Вместе с тем вероятность его утверждения до конца года остается высокой. Если документ примут в этом году, новые правила могут вступить в силу уже в 2026 году.

Сейчас на рынке распространилась практика, при которой со страховых компаний через суд взыскивают суммы, значительно превышающие установленный законом лимит по ОСАГО, пояснил старший вице-президент «АльфаСтрахования» Алексей Артамонов. В основном этим занимаются автоюристы, которые после ДТП выкупают у пострадавших право требования к страховщику, а затем добиваются крупных компенсаций через суд. Чаще всего основанием для таких исков становятся нарушения сроков ремонта.

По действующему законодательству на восстановление автомобиля отводится 30 дней, однако из-за сложностей с поставками запчастей страховщики не всегда успевают уложиться в этот срок. В результате суды все чаще присуждают выплаты, значительно превышающие лимит ответственности по ОСАГО.

В РСА сообщили, что в последние годы участились судебные решения с выплатами свыше одного миллиона рублей. По данным союза за 2023–2025 годы, доля подобных случаев продолжает расти.

Участники рынка считают, что запрет на взыскания сверх 400 тысяч рублей и увеличение срока ремонта до 45 дней помогут снизить число судебных споров и уменьшить нагрузку на страховщиков. Вместе с тем автомобилистам придется учитывать, что сроки восстановления машин в отдельных случаях будут превышать действующие сегодня нормы, пишут «Известия».