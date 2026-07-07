Продолжается ремонт автодороги Нестрино – Остров

Продолжаются работы на автомобильной дороге Нестрино – Остров в Порховском муниципальном округе в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ремонт ведется с 7-го по 35-й километр, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Мах

На участках общей протяженностью 11,4 километра будет уложено новое асфальтобетонное покрытие. Еще 16,4 километра – гравийные участки. Подрядная организация выполняет восстановление профиля гравийного участка с добавлением нового материала, который позволит укрепить основание дороги и повысить ее несущую способность.

Автодорога Нестрино – Остров связывает Порховский и Островский округа, обеспечивает выход к двум федеральным трассам.

На ремонт объекта выделено 436 миллионов рублей из федерального бюджета. Полное завершение работ планируется к концу сентября.