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В Новоржеве продолжаются работы по восстановлению профиля гравийных дорог

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В Новоржеве продолжаются работы по восстановлению профиля гравийных дорог в рамках контрактов на содержание дорог общего пользования местного значения. Об сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в Мах.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / Мах

Специалисты трудятся на улицах города с гравийным покрытием, уделяя первоочередное внимание самым проблемным участкам. При восстановлении добавляется новый материал — это поможет заметно улучшить состояние дорожного полотна, отметила глава округа. 

 
«Спасибо жителям за понимание и обратную связь — она помогает нам определять приоритетные направления работ», — добавила Любовь Трифонова.
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Трифонова Любовь Мироновна

Трифонова Любовь Мироновна

Глава Новоржевского муниципального округа.

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