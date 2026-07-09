В Новоржеве продолжаются работы по восстановлению профиля гравийных дорог в рамках контрактов на содержание дорог общего пользования местного значения. Об сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в Мах.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / Мах

Специалисты трудятся на улицах города с гравийным покрытием, уделяя первоочередное внимание самым проблемным участкам. При восстановлении добавляется новый материал — это поможет заметно улучшить состояние дорожного полотна, отметила глава округа.