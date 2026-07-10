«Сбер» запустил карту заправок с данными о наличии топлива

«Сбер» запустил сервис поиска автозаправочных станций, который помогает автомобилистам находить АЗС с высокой вероятностью наличия топлива, сообщает пресс-служба банка.

Сервис охватывает около 23 тысяч АЗС по всей России и работает на основе обезличенных платежных данных более 100 млн клиентов «Сбера». Алгоритмы анализируют операции, которые с высокой вероятностью связаны именно с покупкой топлива, учитывая сумму платежа, тип торговой точки и другие параметры.

На основе этих данных каждой АЗС присваивается статус актуальности. Пользователи могут посмотреть на карте ближайшие станции, где недавно фиксировались покупки топлива, выбрать подходящую и построить маршрут.

Сервис уже доступен в веб-версии и в приложении «Сбербанк Онлайн». В приложении его можно найти в разделе «Для жизни». Картографической платформой проекта выступает 2ГИС. Информация обновляется автоматически по мере поступления новых обезличенных платежных данных.

Несколькими днями ранее Т-банк объявил о создании онлайн-карты с 20 тысячами АЗС по всей России. Сервис также работает на основе обезличенных данных и позволяет определить, на каких АЗС с высокой вероятностью в данный момент доступно топливо. Карта доступна на сайте toplivo.tbank.ru и в мобильном приложении Т-банка. Информация о наличии топлива обновляется автоматически: для каждой АЗС отображаются время последней покупки и актуальность данных.

Интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС сделал также «Яндекс». На ней отображаются станции, где недавно заправлялись водители. Пользователи, среди прочего, могут отфильтровать АЗС по виду топлива. Данные формируются на основе информации сервисов «Яндекса», заказов через «Яндекс Заправки» и опросов водителей. Компания начала тестировать карту в конце прошлой недели, 3 июля.

В конце мая в отдельных регионах начались перебои с поставками топлива. Правительство разработало меры для увеличения поставок на внутренний рынок, пишет РБК.