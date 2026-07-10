«На пятой передаче»: Псковская ГАИ в 1990-е, талоны и пешком на дежурство

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Выпуск программы посвящён 90-летию Госавтоинспекции.

Гости студии:

председатель Совета ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения, член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Анатолий Марковский;

экс-начальник отдела ГИБДД Пскова и Госавтоинспекции Островского района Анатолий Семёнов;

один из авторов документального фильма «Псковская ГАИ/Лица и судьбы» Сергей Иванов.

Темы выпуска:

Как можно было попасть на службу в Госавтоинспекцию в советское время и в 1990-е годы?

Как формировалась структура управления Госавтоинспекции в 1990-е годы, и почему руководители райотделов милиции обижались на начальника ГАИ?

Талонная система и компостеры – как это работало;

За нарушителями пешком и на автобусе.

Подробнее в пятницу в 12.35. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.