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Опора освещения дважды упала на пассажирский автобус в Пскове. ФОТО

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Стали известны подробности ДТП с падением опоры освещения на пассажирский автобус в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столб упал на автобус дважды.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 июля в 17.35 на Октябрьском проспекте, напротив дома №16.

Из объяснений водителей известно, что в 15.50 при посадке пассажиров на автобусной остановке сломался автобус ЛиАЗ. Водитель вызвал техпомощь  – КамАЗ. Эвакуация планировалась на жесткой сцепке. В момент проведения аварийных работ произошло самовольное падение опоры наружного освещения. Оба транспортных средства – автобус ЛиАЗ и КамАЗ не двигались.

После на место происшествия прибыла автовышка, которая в процессе маневрирования зацепила провода. Опора снова упала на автобус, причинив еще более значимый ущерб.

По официальной формулировке, водитель автомашины АПТ-17М П-71 (автоподъемник), мужчина 1988 года рождения наехал на препятствие в виде кабельной линии наружного освещения которая вследствие падения повредила осуществлявшие аварийные работы КамАЗ под управлением мужчины 1991 года и автобус ЛиАЗ под управлением мужчины 1989 года рождения.

Пострадавших нет.

Вынесено постановление об отказе в возбуждении дела об административном производстве.

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