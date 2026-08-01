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В Стругокрасненском округе в ДТП пострадали шесть человек, включая двоих детей

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1 августа около 11:30 на 194 километре автодороги Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском муниципальном округе произошло ДТП с участием иномарок Renault и Skoda, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Фото: управление МВД России по Псковской области

По предварительным данным, водитель Renault Sandero, женщина 1989 года рождения, при выезде с прилегающей территории, не уступила права преимущества движущемуся автомобилю Skoda Rapid, под управлением 53-летнего мужчины. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

Среди пострадавших – водитель и пассажирка «Рено», женщина 1953 года рождения, а также водитель и твое пассажиров Skoda – 34-летняя женщина и дети в возрасте 3 и 6 лет.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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