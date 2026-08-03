В Псковской области за неделю выявили 34 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии

С 27 июля по 2 августа сотрудники Госавтоинспекции региона выявили 34 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по региону.

За повторное управление в состоянии опьянения задержаны четыре водителя.

За текущий период пресечено 1040 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. На территории области зарегистрировано 26 дорожно-транспортное происшествий, в результате которых 47 человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет.