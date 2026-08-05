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Нетрезвый мужчина пытался угнать автомобиль у рыбака в Опочецкой деревне

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Сотрудники МО МВД России «Опочецкий» по горячим следам пресекли попытку угона иномарки, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, на территории Опочецкого муниципального округа 4 августа в первой половине дня на берегу реки Великой вблизи деревни Барабаны неизвестный мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пустой бутылкой из-под вина разбил стекло в автомашине Renault Logan, проник в салон и попытался уехать на этой иномарке. Однако, это ему не удалось. Владелец автомобиля, ловивший неподалеку рыбу, сразу же вызвал полицию.

Прибывшие полицейские в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1979 года рождения. Фигурант дал признательные показания. По словам мужчины, он решил прокатиться на чужой легковушке, которая привлекла его внимание.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. А владелец автомобиля поблагодарил сотрудников полиции за проявленные ими высокий профессионализм и оперативность. 

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