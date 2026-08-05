Названы нарушения ПДД, штраф за которые нельзя оплатить со скидкой

Российские водители не могут оплатить штрафы со скидкой в 25% по некоторым частям статьи 12 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушения правил дорожного движения. В их числе вождение в нетрезвом виде, повторный выезд на встречную полосу и управление автомобилем без водительских прав, сообщили в пресс-центре МВД России.

«При уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного гл. 12 КоАП РФ, за исключением административных правонарушений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 12.1, ч. 2 и 4 ст. 12.7, ст. 12.8, ч. 6 и 7 ст. 12.9, ст. 12.10, ч. 3 ст. 12.12, ч. 5 ст. 12.15, ч. 3.1 ст. 12.16, ч. 4 - 6 ст. 12.23, ст. 12.24, 12.26, ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ, <...> не позднее 30 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере 75% от суммы наложенного административного штрафа», - сказали в пресс-центре.

Как следует из данных МВД, льгота не действует при повторных или грубых нарушениях ПДД, в частности при штрафе за повторное управление автомобилем, не зарегистрированном в установленном порядке, а также если управление осуществляется водителем без прав или лишенного их (включая повтор). Пьяное вождение (ст. 12.8), отказ от медосвидетельствования (ст. 12.26) и повторное превышение скорости (на 40-80 км/ч и более) также не предусматривают возможность оплатить штраф со скидкой в 25%. Она также не предусмотрена при повторном выезде на встречную полосу, проезде на красный сигнал светофора и нарушении на ж/д переезде, пишет ТАСС.

Кроме того, водителю придется оплатить 100% штрафа за нарушения при организованной перевозке детей автобусами, ДТП в случае причинения вреда здоровью (ст. 12.24) и употребление алкоголя после ДТП (ч. 3 ст. 12.27).

Всего, как отметили в МВД, за пять месяцев 2026 года сотрудники Госавтоинспекции возбудили 79,3 млн (-4,4%) дел об административных правонарушениях. Было вынесено 78,2 млн (-3,9%) постановлений, из них исполнено 64,2 млн (-4,3%) постановлений, или 82,1% (в 2025 году - 82,4%).