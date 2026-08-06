Фургон пострадал при пожаре в автосервисе на улице Леона Поземского в Пскове

Возгорание в здании автосервиса произошло на улице Леона Поземского в Пскове 5 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 8:44. Огонь повредил кабину грузового фургона 282NE, здание автосервиса закопчено. Предположительной причиной стал недостаток изготовления газобаллонного оборудования транспортного средства.

Возгорание ликвидировали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.