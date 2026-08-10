Участок трассы Невель – Язно – граница с Беларусью ремонтируют за 232 млн рублей

В Невельском округе ремонтируют участок трассы Невель – Язно – граница с Беларусью, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на участке с 15-го по 23-й километр подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальта. До этого дорогу отфрезеровали и уложили выравнивающий слой. Впереди — укрепление обочин, ремонт съездов и свежая разметка.

На работы направлено 232 миллиона рублей из федерального бюджета.