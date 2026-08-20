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Пешехода сбили на улице Леона Поземского в Пскове

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Пешеход сбит в Пскове на улице Леона Поземского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 августа около 11.15 у дома 92. 

По предварительной информации, водитель «Фольксваген Пассат», мужчина 1971 года рождения, при повороте направо совершил наезд на пешехода 2007 года рождения, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. 

Пешеход был госпитализирован в медицинское учреждение. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

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