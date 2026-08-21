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Временное ограничение движения ввели на улице Некрасова в Пскове из-за ремонтных работ

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Временное ограничение движения ввели на участке улицы Некрасова от улицы Карла Маркса до улицы Воровского сегодня, 21 августа, из-за ремонтных работ, сообщили в администрации города Пскова.

Схема изменения движения предоставлена администрацией города Пскова

Движение по участку будет полностью перекрыто 21 и 22 августа с 08:00 до 20:00. С 24 августа по 24 сентября на этом участке организуют одностороннее движение в направлении от улицы Карла Маркса к улице Воровского.

Объезд осуществляется по улицам Красных Партизан и Гоголя.

«Просим вас заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам», — добавили в администрации.

 

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