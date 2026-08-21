Любовь Трифонова: Покупая сыну мопед, родители берут на себя ответственность

Бесконтрольные увлечения детей могут стать причиной беды, рассказала глава Новоржевского округа Любовь Трифонова, комментируя дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими несовершеннолетними в Новоржеве.
Фото: УМВД России по Псковской области
Напомним, две несовершеннолетние девочки пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с мопедом в Новоржеве 20 августа. По предварительной информации, вчера в 21:30 на улице Карла Маркса 22‑летний водитель мопеда, перевозя пассажира - девушку 17 лет, наехал на двух несовершеннолетних девочек‑пешеходов.
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