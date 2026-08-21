Любовь Трифонова: Покупая сыну мопед, родители берут на себя ответственность

Бесконтрольные увлечения детей могут стать причиной беды, рассказала глава Новоржевского округа Любовь Трифонова, комментируя дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими несовершеннолетними в Новоржеве.

Фото: УМВД России по Псковской области

«Уважаемые родители, помните, что, покупая своему сыну мотоцикл, питбайк, мопед, скутер, вы берете на себя ответственность за чью-то жизнь и чье-то здоровье!» - пишет Любовь Трифонова в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, две несовершеннолетние девочки пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с мопедом в Новоржеве 20 августа. По предварительной информации, вчера в 21:30 на улице Карла Маркса 22‑летний водитель мопеда, перевозя пассажира - девушку 17 лет, наехал на двух несовершеннолетних девочек‑пешеходов.