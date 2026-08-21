В Великих Луках суд ограничил ответственность наследников по автокредиту 

Суд в Великих Луках ограничил ответственность наследников умершего заемщика по автокредиту стоимостью принятого наследства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску АО «Альфа-Банк» о взыскании задолженности по договору автокредитования и обращении взыскания на заложенное имущество.

В обоснование исковых требований указано, что в 2024 году между банком и заемщиком заключен договор автокредитования, по которому заемщику выдан кредит в сумме 1 929 000 рублей для покупки автомобиля. Обеспечением исполнения обязательства заемщика по договору является залог приобретаемого транспортного средства.

Банк выполнил свои обязательства, предоставив заемщику денежные средства, а заемщик воспользовался предоставленным кредитом и приобрел транспортное средство. В 2025 году заемщик умер. Согласно представленному истцом расчету, сумма задолженности по договору составила 1 811 563,88 рубля. Поскольку обязательства по договору не исполнены, у истца возникло право требовать возврата указанной суммы от наследников.

Привлеченные к участию в деле в качестве ответчиков наследники просили отказать в удовлетворении исковых требований в указанном размере, поскольку ответственность ответчиков как наследников умершего заемщика ограничивается суммой наследственного имущества, перешедшего к ответчикам на дату открытия наследства.

В ходе судебного разбирательства установлено, что после смерти заемщика наследники приняли наследственное имущество в виде 1/2 доли транспортного средства.

Поскольку рыночная стоимость перешедшего к наследникам имущества на время открытия наследства, исходя из отчета оценщика, составила 1 108 334 рубля, суд удовлетворил требования истца частично. Взыскал с ответчиков в солидарном порядке задолженность по договору автокредитования в размере 554 167 рублей.

Так как период просрочки обязательства составляет более трех месяцев, а сумма неисполненного обязательства больше 5% стоимости заложенного имущества, суд удовлетворил требования истца и обратил взыскание на транспортное средство путем продажи с публичных торгов.