На улице Советской в Пскове продлят перекрытие движения транспорта до 10 сентября

Из-за погодных условий участок от улицы Некрасова до площади Победы в Пскове останется закрытым до 10 сентября. Изначально работы планировалось завершить 8 сентября, сообщили в городской администрации.

Фото: администрация города Пскова

Сообщается, что подрядная организация в рамках ремонта улицы укладывает верхний слой асфальта. Погодные условия не позволяют завершить работы в установленный срок, поэтому перекрытие продлено на два дня.

«Учитывайте эти ограничения при поездках по городу и выбирайте пути объезда. Приносим извинения за временные неудобства», - призвали в администрации города.