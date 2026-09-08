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Суд оценит «шоу» пьяного водителя «Мерседеса» на перекрестке в Пскове с ДТП, разворотом и заездом по лестнице. ФОТО, ВИДЕО

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Суд оценит «шоу» пьяного водителя «Мерседеса» на перекрестке в Пскове с ДТП, разворотом и заездом по лестнице. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 сентября в 23.05 у дома №70 по Рижскому проспекту.

Мужчина 1998 года рождения за рулем «Мерседеса» выехал на регулируемый перекресток с улицей Юбилейной на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с «Хендаем» под управлением водителя 1981 года рождения.

 

Далее он наехал на лестницу и металлический отбойник и столкнулся с еще одним автомобилем «Хендай» под управлением водителя 1994 года рождения, который от удара наехал на крыльцо с перилами.

Пострадавших нет.

У водителя выявлено состояние алкогольного опьянения 1,000 мг/л. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за управлением автомобилем в состоянии опьянения, не имея права управления транспортом. Направлено в суд для принятия решения.

Момент происшествия попал на видео камеры Pskovline

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