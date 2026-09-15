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60-летний водитель мопеда погиб в ДТП под Великими Луками

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60-летний мужчина погиб в столкновении мопеда с автомашиной на трассе в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 14 сентября в 19.45 на 465-м километре дороги М9 «Балтия» (Великолукский муниципальный округ).

По предварительной информации, водитель автомашины «Форд фьюжен», мужчина 1965 года рождения, при совершении обгона, не учел боковой интервал, погодные условия, в результате чего совершил столкновение с мопедом под управлением мужчины 1966 года рождения.

В результате ДТП водитель мопеда был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм. 

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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