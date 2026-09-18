Завершился капитальный ремонт километрового отрезка автодороги Идрица – Лопатово

В Себежском муниципальном округе завершён капитальный ремонт километрового отрезка автодороги Идрица – Лопатово.

Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор Псковской области в своем Мах.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Мах

На обновлённом участке, проходящем через деревню Жеглово, гравийное покрытие полностью заменили на асфальтобетон. Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, здесь обустроили тротуары, установили линию наружного освещения, новые автобусные остановки и дорожные знаки, нанесли разметку.

Обновление трассы ведётся системно: в прошлом году подрядчик уже привёл в порядок 2,6 километра дороги в деревнях Сутоки и Лопатово.