 
АвтоМир

Завершился капитальный ремонт километрового отрезка автодороги Идрица – Лопатово

0

В Себежском муниципальном округе завершён капитальный ремонт километрового отрезка автодороги Идрица – Лопатово.
Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор Псковской области в своем Мах.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Мах

На обновлённом участке, проходящем через деревню Жеглово, гравийное покрытие полностью заменили на асфальтобетон. Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, здесь обустроили тротуары, установили линию наружного освещения, новые автобусные остановки и дорожные знаки, нанесли разметку.

 

Обновление трассы ведётся системно: в прошлом году подрядчик уже привёл в порядок 2,6 километра дороги в деревнях Сутоки и Лопатово.

 

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026