В Пскове манипулятор врезался в резко остановившийся «Дастер». ФОТО

В Пскове манипулятор врезался в резко остановившийся на перекрестке автомобиль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 сентября в 10.20 на Ленинградском шоссе у дома 24в/1.

Мужчина 1954 года рождения на «Рено Дастер» выполнил резкое торможение на перекрестке, чем создал помехи в движении двигавшейся следом автомашине «Хендай» под управлением водителя 1988 года рождения.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

Вынесен отказ в возбуждении дела об административном правонарушении.