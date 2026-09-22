В Локне полицейские установили подозреваемого в угоне автомобиля

Сотрудники полиции установили молодого человека, подозреваемого в угоне автомобиля. По имеющимся данным, 28 августа на улице Первомайской в поселке Локня злоумышленник разбил стекло передней водительской двери автомобиля «ВАЗ-2114» и совершил угон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Собственник автомобиля в это время находился в отъезде, поэтому обнаружил пропажу транспортного средства спустя время, после чего обратился в полицию.

Получив сообщение о произошедшем, полицейские провели необходимые мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался молодой человек 2008 года рождения. Угнанный автомобиль с техническими повреждениями обнаружили на улице Шарикова в поселке Локня.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.