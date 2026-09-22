 
АвтоМир

В Локне полицейские установили подозреваемого в угоне автомобиля

0

Сотрудники полиции установили молодого человека, подозреваемого в угоне автомобиля. По имеющимся данным, 28 августа на улице Первомайской в поселке Локня злоумышленник разбил стекло передней водительской двери автомобиля «ВАЗ-2114» и совершил угон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Собственник автомобиля в это время находился в отъезде, поэтому обнаружил пропажу транспортного средства спустя время, после чего обратился в полицию.

Получив сообщение о произошедшем, полицейские провели необходимые мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался молодой человек 2008 года рождения. Угнанный автомобиль с техническими повреждениями обнаружили на улице Шарикова в поселке Локня.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026