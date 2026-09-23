На автодороге Псков – Гдов насмерть сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 сентября в 01.55 на 9-м километре дороги (Псковский округ).

По предварительной информации, водитель «Опель Виваро», мужчина 1989 года рождения, совершил наезд на пешехода. В результате наезда пешеход скончался на месте. Личность устанавливается.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.