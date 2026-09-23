Водитель «семерки» погиб в результате выезда на встречную полосу в Острове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 сентября в 15.10 у дома 1В по улице Станционная.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2107, мужчина 1969 года рождения, на закругленном участке дороги выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с транспортным средством «Ниссан Х-трейл» под управлением мужчины 1987 года рождения

В результате ДТП водитель ВАЗ-2107 погиб на месте.

На месте ДТП работали следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.