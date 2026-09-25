 
АвтоМир

Из-за ДТП на улице Новоселов в Пскове не могут проехать автобусы

0

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Новоселов после остановки «Архив» в Пскове, из-за чего затруднено движение для автобусов и грузовиков, сообщили в чате «Псков за рулем» в социальной сети «ВКонтакте».

«Проезд узкий, грузовикам и автобусам не проехать. На машинах через двор норм», — прокомментировал очевидец.

Другая читательница чата «Псков за рулем» добавила, что по данной дороге проходят автобусы от улицы Алтаева на Инженерную улицу и через кольцо на улице Труда, из-за чего поток крупногабаритного транспорта на улице большой.

Представители дорожно-патрульной службы уже на месте. Обстоятельства выясняются.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026