Из-за ДТП на улице Новоселов в Пскове не могут проехать автобусы

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Новоселов после остановки «Архив» в Пскове, из-за чего затруднено движение для автобусов и грузовиков, сообщили в чате «Псков за рулем» в социальной сети «ВКонтакте».

«Проезд узкий, грузовикам и автобусам не проехать. На машинах через двор норм», — прокомментировал очевидец.

Другая читательница чата «Псков за рулем» добавила, что по данной дороге проходят автобусы от улицы Алтаева на Инженерную улицу и через кольцо на улице Труда, из-за чего поток крупногабаритного транспорта на улице большой.

Представители дорожно-патрульной службы уже на месте. Обстоятельства выясняются.